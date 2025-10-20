Çorum'da Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Çorum'da Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti

20.10.2025 01:02
Yaşar Yılmaz, oğlunun tüfekle ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da baba-oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Oğlu tarafından tüfekle vurulan baba, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çroum'da feci bir olay meydana geldi. Gece saatlerinde Kamışlı Evler 5. Sokak'ta edinilen bilgiye göre, Yaşar Yılmaz (59) ile oğlu M.Y. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AİLE FACİASI! BABASINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., yanında bulunan tüfekle babasına ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin işlendiği evde detaylı tahkikat yaptı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yaşar Yılmaz, 3-sayfa, Cinayet, Polis, Dünya, Baba, Olay, Suç, Son Dakika

23:38
