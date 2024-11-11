Çorum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

3.Sayfa

15 ile uyarı yapıldı! Çok kuvvetli geliyor

Bitcoin adeta para basıyor! Bir yılda iki kattan fazla yükseldi

Güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden yolcuyu böyle vurdu

İstanbul\'un bir ilçesinde daha grev kararı

120 bin TL maaş var çalışan yok! Hükümetten "ithal işçi" talebi

Erdoğan\'ın yeniden adaylığı ile ilgili çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın uçağında bir soruya özellikle yasak mı getirildi?

Otomobille çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü: 7 yaralı

ÇORUM - Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sungurlu- Boğazkale kara yolu üzerindeki Büyükincesu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P. idaresindeki 06 EOH 095 plakalı Hyundai marka otomobil ile A.D.'nin kullandığı 34 PB 4954 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar hurdaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza alanında alınan yol güvenliğinin ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.