Otomobille çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü: 7 yaralı
ÇORUM - Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sungurlu- Boğazkale kara yolu üzerindeki Büyükincesu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P. idaresindeki 06 EOH 095 plakalı Hyundai marka otomobil ile A.D.'nin kullandığı 34 PB 4954 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar hurdaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza alanında alınan yol güvenliğinin ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?