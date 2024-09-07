Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli'de bir sohbetin ardından saldırıya uğradı. Kalabalığın içinden çıkan şahıs Ünlü'nün boğazını sıkıp küfrederken, korumalar anında müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

07.09.2024 23:19
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Cübbeli Ahmet Hoca, İstanbul'da verdiği bir sohbetin çıkışında kendisini bekleyen kalabalığın arasındaki bir kişinin saldırısına uğradı. Korumalar şahsı anında etkisiz hale getirirken, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

CÜBBELİ AHMET HOCA'YA SALDIRI

Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli'de yaptığı bir sohbetin ardından saldırıya uğradı. Kalabalığın arasından çıkan saldırgan Ünlü'nün boğazını sıkarak darp etti. Olaya Ünlü'nün korumaları anında müdahale ederken, saldırgan şahıs polis ekiplerine teslim edildi.

"BOĞAZI SIKILARAK DARP EDİLDİ"

Ünlü'nün sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

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Son Dakika 3.Sayfa Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat özmen: Güzel şeyler de olabiliyormuş. 67 111 Yanıtla
  • Bbayraktar: Yiyin bir birinizi… 56 84 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: Kendi aralarında.hale bak 46 56 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Geçmiş olsun HOCAM 58 29 Yanıtla
  • Senin Anonim: polis koruması olduğuna göre tehdit edilmiş hatta bekleniyormuş demekki. 12 8 Yanıtla
  • Anazarbus : Geçen hafta ibda c ye laf atıyordu. " adamlar" ( bekle bizi beklemediğin her yerde " sloganın vucud bulmuş hali 6 4 Yanıtla
  • isa Can: Korumalar fena pataklıyor saldırganı 8 1 Yanıtla
  • Oooo: Müslüman tatlı dilli olur. Tatlı dilli olursa korumada saldırıda olmaz. Bunlar okudukları kitaplarda yazmaz! 2 1 Yanıtla
  • Mustafa Çelik: Ülkeme bahar gelicek sanırım 0 1 Yanıtla

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