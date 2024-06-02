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Dadı olmaya geldiler fuhuş operasyonunda çıktılar: 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9'u kadın olmak üzere 11 kişi yakalandı. Fuhuş yaptırdığı öne sürülen 2 kişi tutuklanırken 9 kadın ise sınır dışı edilecek. Kadınlar ifadelerinde Türkiye'ye çocuk bakmak için dadı olarak çalışmaya geldiklerini belirttiler.

Tekirdağ Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir rezidansta yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Savcılık kararıyla harekete geçen polis ekipleri, rezidanstaki 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çocuk bakmaya gelmişler

Operasyonda fuhuş yaptıran İ.Ç. ve K.G. gözaltına alınırken, fuhşa zorlandıkları iddia edilen Özbekistan uyruklu 9 kadın kurtarıldı. Kadınlar, ifadelerinde, çocuk bakmak için Türkiye'ye geldiklerini, daha sonra Çorlu'ya getirilip, fuhşa zorlandıklarını öne sürdü. Kadınlar, ilk işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Şüpheliler İ.Ç. ile K.G. de işlemleri sonrası 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik-aracılık veya zorlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.