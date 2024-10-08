Daltonlar Çetesi Bursa'da Çöktü - Son Dakika
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Daltonlar Çetesi Bursa'da Çöktü

İtalya ve Gürcistan liderliğindeki Daltonlar çetesi Bursa'da düzenlenen operasyonla çökertildi.

08.10.2024 20:49
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Elebaşları İtalya ve Gürcistan'da olan Daltonlar çetesine Bursa'da darbe

Yurt dışındaki liderleri işadamlarını belirliyor, Türkiye'deki çete üyeleri çöküyor

Polisten kaçan çete üyeleri 12 saat boyunca başlarında kask ile dolaştı

BURSA - İtalya ve Gürcistan'daki liderlerinin talimatları doğrultusunda Türkiye'deki zengin işadamlarını ölüm ile tehdit edip mal varlıklarını ellerinden alan Daltonlar çetesi Bursa'dan İstanbul'a uzanan operasyonla çökertildi. KOM ve Özel Harekat polislerinin yaptığı eş zamanlı operasyon nefes keserken Azeri işadamının vurulma anıda güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce İstanbul'dan Bursa'nın Gürsu ilçesine motosiklet ile gelen 2 şüpheli, önce ilçe merkezinde bir süre keşif yaptı. Ardından Azerbaycan uyruklu işadamının bulunduğu kahveye giren kasklı şahıs montunun cebinden çıkardığı tabanca ile bacağına 3 el ateş ederek kaçtı. O anlar kahvehanenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yaralanan işadamı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Bir süredir tanımadığı şahıslar tarafından telefon ile tehdit edildiğini ve kendisinden yüklü miktarda para istendiğini anlatan işadamının ifadesi üzerine harekete geçen Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 300'den fazla güvenlik kamera kaydını izleyip motosikletli 2 şüpheliyi takibe aldı. İstanbul'a giden motosikletli şahıslar 12 saat boyunca başlarındaki kaskları çıkarmadı. 12 saat sonra kaskları çıkaran şahısların saklandıkları yerlerin belirlenmesinin ardından harekete geçen ekipler, motosikletli yaşı küçük M.M.Ç.ve B.A.(18)'yı olayda kullandıkları suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Bu şahısların ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten Bursa KOM ekipleri Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve çevrelerinde Daltonlar olarak bilinen çete üyelerine Bursa, Muğla, İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Özel Harekat ve KOM ekiplerinden oluşan timler şahısların gizlendikleri ev ve depoların kapılarını koçbaşlarıyla kırıp içeriye girdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli şahıslardan J.K.yakalanarak gözaltına alındı. R.Ö. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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