Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı

Darıca\'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Olay sonrası yangın kontrol altına alındı ve bölgedeki doğal gaz sızıntılarıyla ilgili ihbarlar yapıldı.

28.12.2024 20:54  Güncelleme: 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı meydana geldiği değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Ayrıca bugün ilçenin birçok noktasından doğal gaz sızıntısı ve arıza ihbarları yapıldığı öğrenildi.

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın 1. katında saat 19.15 sıralarında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 1. katın hasar gördüğü binada yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, gaz ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Boru delinmiş, 13 mahallenin gazı kesilmişti

Bugün saat 15.00 sıralarında Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'ndeki Rams Park'ın inşaat alanında iş makinesinin kazı çalışması sırasında, bölgeden geçen doğal gaz hattı borusunda delik oluşmuş, 13 mahallenin gazı kesilmişti. Ayrıca, ilçenin birçok noktasında öğle saatlerinden itibaren çok sayıda doğal gaz sızıntısı ve arıza ihbarları yapıldığı öğrenildi.

Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Yapımı devam eden bir inşaat alanında yapılan kazı sırasında doğal gaz hattının patlaması sonucu bazı bölgelerde kısmi olarak doğalgaz sorunu yaşanmaktadır. Konu, ilgili kurum PALGAZ ve emniyet tarafından kontrol altına alınmış olup, en kısa sürede evlere doğalgaz verilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

22 Ekim'de 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı

Öte yandan, 22 Ekim'de ise Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi 866. Sokak'taki 5 katlı binanın 3. katında da yine doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Patlamadan 4 gün önce akşam saatlerinde Gebze'deki birçok noktadan gaz kaçağı ve kokusu olduğu yönünde ihbarlar yapılmış, adreslere ekipler sevk edilmişti. Vatandaşlar, yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle PALMET Enerji'ye ait PALGAZ şirketine büyük tepki göstermişti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, kocaeli, 3-sayfa, Darıca, Enerji, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 120 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 120 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 10:30:28. #1.11#
SON DAKİKA: Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.