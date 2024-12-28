Darıca\'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı meydana geldiği değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Ayrıca bugün ilçenin birçok noktasından doğal gaz sızıntısı ve arıza ihbarları yapıldığı öğrenildi.

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın 1. katında saat 19.15 sıralarında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 1. katın hasar gördüğü binada yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, gaz ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Boru delinmiş, 13 mahallenin gazı kesilmişti

Bugün saat 15.00 sıralarında Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'ndeki Rams Park'ın inşaat alanında iş makinesinin kazı çalışması sırasında, bölgeden geçen doğal gaz hattı borusunda delik oluşmuş, 13 mahallenin gazı kesilmişti. Ayrıca, ilçenin birçok noktasında öğle saatlerinden itibaren çok sayıda doğal gaz sızıntısı ve arıza ihbarları yapıldığı öğrenildi.

Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Yapımı devam eden bir inşaat alanında yapılan kazı sırasında doğal gaz hattının patlaması sonucu bazı bölgelerde kısmi olarak doğalgaz sorunu yaşanmaktadır. Konu, ilgili kurum PALGAZ ve emniyet tarafından kontrol altına alınmış olup, en kısa sürede evlere doğalgaz verilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

22 Ekim'de 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı

Öte yandan, 22 Ekim'de ise Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi 866. Sokak'taki 5 katlı binanın 3. katında da yine doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Patlamadan 4 gün önce akşam saatlerinde Gebze'deki birçok noktadan gaz kaçağı ve kokusu olduğu yönünde ihbarlar yapılmış, adreslere ekipler sevk edilmişti. Vatandaşlar, yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle PALMET Enerji'ye ait PALGAZ şirketine büyük tepki göstermişti. - KOCAELİ