Deli numarası tutmadı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı - Son Dakika
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Deli numarası tutmadı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı

26.05.2025 18:34
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Deli numarası tutmadı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı Mesai arkadaşı zabıta memurunu 5 bıçak darbesi ile öldürmüştü Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı Tartıştığı işyerinde arkadaşı İsmail Kanmaz'ı bıçaklayarak öldüren Muratpaşa Belediyesi zabıta memuru Erdal Vuran'ın...

Deli numarası tutmadı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı

Mesai arkadaşı zabıta memurunu 5 bıçak darbesi ile öldürmüştü

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Tartıştığı işyerinde arkadaşı İsmail Kanmaz'ı bıçaklayarak öldüren Muratpaşa Belediyesi zabıta memuru Erdal Vuran'ın yargılama boyunca akli dengesi yerinde olmadığı iddiası adli tıp raporuyla yalanlanınca 'Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis' cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 27 Şubat'ta öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Muratpaşa Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan Erdal Vuran mobingte bulunduğu iddiasıyla mesai arkadaşı İsmail Kanmaz'ı bir büfenin önünde oturduğu sırada sırtından bıçaklamaya başladı. Erdal Vuran, 2 bıçak darbesi sonrası kaçmaya çalışan Kanmaz'ı yakalayıp yine sırt ve boyun kısmına 5 bıçak darbesi daha vurdu. Bu sırada kavgayı ayıran çevredekiler, bıçağı Erdal Vuran'nın elinden alıp çöp konteynerine attı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kanmaz'ı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Kanmaz, hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılmayan Erdal Vuran ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, cinayet şüphelisi zabıtayı polis merkezine götürdü.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Bölgede çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise suç aleti bıçağı çöp konteynerinden çıkartıp muhafaza altına aldı. Ayrıca, olay anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Erdal Vuran'nın emniyetteki ifadesinde Kanmaz'ın yüzündeki alaycı gülüşü görünce beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini öne sürdü.

'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Erdal Vuran, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. Daha önceki duruşmalarda aynı şekilde akli dengesinin yerinde olmadığını ve 10 yıl psikolojik tedavi gördüğünü ileri süren Vuran, olay günü de kasaptan bıçak aldığını, ardından maktulle telefonda konuşup yanına gittiğini, kendisine 'Hastanede ne yaptın deli' şeklinde hitap edildiğini ve bu nedenle de, beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini, pişman oluğunu söyleyerek beraatini istedi. Adli tıp raporunda ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğu kaydedildi. Mahkeme heyeti, iddianame ve mütalaa doğrultusunda karar vererek sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, Cinayet, 3-sayfa, Zabıta, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Deli numarası tutmadı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı - Son Dakika

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