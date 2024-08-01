Denizli'de Çalınan Otomobil Antalya'da Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Çalınan Otomobil Antalya'da Bulundu

Denizli\'de Çalınan Otomobil Antalya\'da Bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde çalındığı iddia edilen otomobil, Antalya'da park halinde bulundu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalarken, araç sahibi ile şüphelinin tartışmasının olayın sebebi olduğu belirlendi. Araçta yapılan incelemede cüzdan ve telefonlar bulundu.

01.08.2024 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir şantiyeden gece saatlerinde çalındığı ileri sürülen otomobil, akşam saatlerinde 250 kilometre uzaklıkta Antalya'da park halinde bulundu. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli şahsı yakalarken, konunun araç sahibi ile şüphelinin tartışmasından kaynaklı olduğunu belirledi.

Olay, saat dün 17.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Caner Karayağız isimli vatandaş Denizli'nin Çivril ilçesinden gece saatlerinde çalınan 34 DU 1514 plakalı otomobilinin Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde park halinde bulunduğunu belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekiplerin yanı sıra Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Araçta parmak izi arandı

Çalındığı ileri sürülen ve 250 kilometre uzaklıkta bulunan otomobilde Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler araç ile araçta bulunan malzemelerde parmak izi çalışması yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından aküsü boşalan araç önce iterek çalıştırılmaya çalışıldı. Aküsü takviye edilerek çalıştırılan otomobil aracı teslim almaya gelen Caner Karayağız'a teslim edildi, işlemlerinin tamamlanması için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise şüpheliyi kısa sür sonra yakaladı. Şüphelinin ifadesinde araç sahibi ile tartıştığını ve kızarak aracı Antalya'ya getirdiğini söylediği öğrenildi.

Cüzdan ve telefonlar araç içinde çıktı

Elektrik tesisatı işi ile uğraştıklarını ve aracın sabaha karşı Denizli Çivril ilçesinde bulunan şantiye alanından çalındığını ileri süren Caner Karayağız ise "Sabaha karşı 06.00 gibi Denizli Çivril'deki şantiye alanında çalındı araç. Aracı çalanları zaten tanıyoruz. Bizim çalışanlarımızdan bir tanesi, aralarında husumet çıkıyor. Araçla birlikte cüzdanları şantiyeden toplayıp götürüyor. Bizde emniyete ihbarda bulunduk. Bir süre sonra aracın Antalya'da olduğu bilgisi geldi. Aracın bulunduğu yere geldik. Park halinde bırakmışlar aracı, anahtar üzerinde, telefon ve cüzdan içinde bırakıp kaçmış aracı, gerekli işlemleri polis arkadaşlar yapacak artık" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İnceleme, Antalya, Denizli, Çivril, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Çalınan Otomobil Antalya'da Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Ankara’da casus takası ABD’li ve Rus tutuklular Başkent’te takas ediliyor Ankara'da casus takası! ABD'li ve Rus tutuklular Başkent'te takas ediliyor
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 17:12:43. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Çalınan Otomobil Antalya'da Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement