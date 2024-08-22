Denizli'de izne gelen asker darp edilerek öldürüldü - Son Dakika
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Denizli'de izne gelen asker darp edilerek öldürüldü

Denizli\'de izne gelen asker darp edilerek öldürüldü

Denizli'de izne gelen sözleşmeli onbaşının eğlence mekanı çıkışında darp edilerek bıçaklandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olayın ardından şüphelilerden üçü tutuklandı.

22.08.2024 11:01
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Denizli'de izne geldiği memleketinde öldürülen sözleşmeli onbaşının, eğlence mekanı çıkışı darp edilerek bıçaklandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 17 Ağustos Cumartesi günü gece 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görev yaptığı Hakkari'den memleketi Denizli'ye izne gelen piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Yazır ile bir grup arasında eğlence mekanı çıkışı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişilik grup izne gelen askere saldırdı. Olayın ardından bıçakla ağır yaralanan Yazır, ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Yazır, doktorların tüm müdahalesine rağmen aşırı kan kaybından dolayı hayatını kaybetti. Olayın ardından, kavgaya karışan Samet A., Halil Basri C., Enes B., U.T. ve T.Ç., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet A., Halil Basri C. ve Enes B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken; diğer şüpheliler U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

İzne gelen askerin 5 kişi tarafından darp edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 5 kişinin Yazır'a saldırdığı, yerde tekme ve yumruklar attığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise yerde kanlar içerisinde kalan Yazır'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği anlar yer alıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de izne gelen asker darp edilerek öldürüldü - Son Dakika

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