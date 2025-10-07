Denizli'de Korkunç Cinayet ve İntihar - Son Dakika
Denizli'de Korkunç Cinayet ve İntihar

Denizli\'de Korkunç Cinayet ve İntihar
07.10.2025 02:55
Evliliklerinin ardından tartışan koca, karısını tüfekle öldürüp intihar etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde Tunay Acar (42) bir ay önce evlendiği Keziban Pars (44) ile birlikte yaşadıkları apart dairesinde alkol aldıktan sonra tartışma çıktı.

EŞİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

Tartışmada Tunay Acar, tüfekle parsı başından vurarak katletti. Daha sonra Acar, aynı tüfekle intihar etti. Babasına ulaşamayan Arda Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi.

EKİPLER EVDE 2 CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI

İçeriye giren polis ekipleri çifti kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tunay Acar ve eşi Keziban Pars'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KENDİSİNİ EVE BIRAKAN OĞLUYLA VEDALAŞMIŞ

Tunay Acar, akşam 20.00 sıralarında kendisini eve bırakan oğluyla vedalaştığı öğrenildi. Tunay Acar'ın kendisini eve bırakan oğlunu evden göndererek, "Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak" dediği öğrenildi. Ayrıca çiftin 1 ay önce evlendiği, aralarının da iyi olduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Pamukkale, 3-sayfa, Cinayet, denizli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Korkunç Cinayet ve İntihar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Denizli'de Korkunç Cinayet ve İntihar - Son Dakika
