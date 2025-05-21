Denizli'de Kundaklama Şüphesi: 7 Milyonluk Yangın - Son Dakika
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Denizli'de Kundaklama Şüphesi: 7 Milyonluk Yangın

Denizli\'de Kundaklama Şüphesi: 7 Milyonluk Yangın

Denizli'de bir mobilya imalathanesinde kundaklama sonucu çıkan yangında iş yeri sahibinin komşusu gözaltına alındı.

21.05.2025 10:50
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Denizli'de mobilya ve fuar stantları imalathanesinde 7 milyonluk zarara neden olan yangınla ilgili iş yeri sahibinin komşusu ve doktor arkadaşı gözaltına alındı. Plakası sökülen lüks araçla gerçekleştirilen kundaklama olayında benzin bidonuyla sekerek iş yerine gelen şüphelinin koşarak uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı. Olay gecesi türbe ziyareti yaptıklarını iddia eden komşu tutuklanırken, doktor arkadaşı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde faaliyet gösteren Tolga Kaplan'a ait mobilya ve fuar stantları imalathanesinde çıkan yangın, 16 itfaiye aracı ve 43 yangın söndürme personelinin yoğun çabası sonucu diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yangının kundaklama olduğunu tespit etti. Plakası sökülmüş lüks aracın arka kapısından inen kar maskeli şüphelinin bagajdan aldığı benzin bidonuyla imalathaneye gelerek yangını başlattığı belirlendi. Şüphelinin imalathaneye gelirken sekerek yürümesi, olayın ardından ise koşarak araca binip bölgeden uzaklaştığı anlar görüntülere yansıdı. Yaklaşık 7 milyon liralık zarara yol açtığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturmada, kamera kayıtlarından aracın içinde oldukları belirlenen iş yeri sahibinin komşusu A.K. (44) ve kamu hastanesinde görevli doktor arkadaşı H.T.H. (32) gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen, olay gecesi türbe ziyareti yaptıklarını öne süren şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki sorguları tamamlanan şüpheliler, tutuklama talebiyle Denizli 2. Ceza Hakimliğine sevk edildi. Olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen kar maskeli şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

"Türbe ziyaretine gittik"

İmalathane sahibi Tolga Kaplan'ı tanımadığını, olay gecesi arkadaşı A.K. ile kendisinin kullandığı ancak kardeşinin üzerine olan araçla türbe ziyaretleri gerçekleştirdiklerini savunan doktor H.T.H., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Olay günü moralinin bozuk olması nedeniyle aracı A.K.'nin kullandığını beyan eden H.T.H., yangın ihbarının ardından arkadaşının iş yerine gittiğini, kendisinin ise onun çocuklarına bakmak için evde kaldığını belirtti. Suçsuz olduğunu savunan H.T.H., yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

"Yangına sebebiyet vermem hayatın olağan akışına aykırı"

Lüks araçtan indikten sonra elindeki benzin bidonuyla Tolga Kaplan'a ait imalathaneyi kundakladığı ileri sürülen komşu A.K. de doktor arkadaşı gibi suçlamaları kabul etmedi. A.K., Ramazan ayı olması nedeniyle H.T.H. ile birlikte türbe ziyareti yaptıklarını ve ilerleyen saatlerde birlikte sahur yapmak için eve döndüklerini kaydetti. Yangın ihbarının ardından eşiyle birlikte yola çıktıklarını ifade eden A.K., Tolga Kaplan ile aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı anlaşmazlık olduğunu ve bu konuyla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini söyledi. Aralarında husumet olmasına rağmen yangını üçüncü bir kişinin çıkardığına dair somut delil olmadığını öne süren A.K., kendi iş yerinin hemen bitişikte olması nedeniyle böyle bir yangına sebebiyet vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, iş yerindeki çalışanların ısınmak için ateş yaktıklarını ve güvenlik kameralarına takılan lüks araç ile kendi gezdikleri güzergahların farklı olduğunu iddia ederek, serbest bırakılmasını talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin oluşması, delillerin henüz toplanmaması ve delillerin karartılma ihtimaline karşı A.K.'nin tutuklu yargılanmasına hükmetti. Cumhuriyet savcısının yangınla ilgili iddianameyi hazırlamasının ardından yargı sürecinin başlayacağı kaydedildi.

"Mahkemeyi kaybettiği için yaptığını düşünüyoruz"

İmalathanedeki tüm malzemelerin yanması nedeniyle üretim yapamaz hale geldiklerini kaydeden işletme sahibi Tolga Kaplan, "5 Mart 2025 günü iş yerimizde yangın meydana geldi. Çıkan yangının yapılan incelemelerde kundaklama olduğu ortaya çıktı. İtfaiye tutanağı kundaklama olarak tutulduğu için polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kundaklamayı yapan kişiler, kundaklamadan önce iş yerimizin elektriğini keserek güvenlik kameralarımızı devre dışı bıraktıkları için olay anının hiç görüntüsü bizde yoktu. Polis ekiplerinin çevre kameralarda yaptığı incelemeler sonucunda yapan kişiler bulundu. İş yerimizi kundaklayan kişilerin iş yeri komşularımız olduğu ortaya çıktı. Komşumuzla bir ticaretimiz olmuştu ve bu sebeple ona bir borcumuz vardı. Biz düzenli olarak ödeme yaptığımız halde bizim ona olan borç bakiyemiz hiç bitmiyordu. Bizi bu borç yüzünden icraya vermişti ve davayı bizim kazanmamız sebebiyle yaptığını düşünüyoruz. Çevredeki güvenlik kameralarında beyaz bir otomobille tabakhane bölgesine gelerek oradan kar maskesiyle arabanın bagajından aldıkları benzin bidonu ile buraya gelişleri gidişleri görülüyor. Bunu yapan kişilerin ağır bir ceza almalarını istiyorum. Bugün bunu yapanlar, yarın bizim canımıza da zarar verebilir. Adalete inancımız sonsuz. Kundaklamada yaklaşık 7 milyon TL'ye yakın bir zararımız var. Kendimize ait depo olarak kullandığımız yapı yandı, yok oldu" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, denizli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kundaklama Şüphesi: 7 Milyonluk Yangın - Son Dakika

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