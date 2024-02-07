Deprem bölgesindeki hurda araçların şasi numaralarını yurt dışından getirdikleri araçlarla değiştiren şebeke çökertildi
ANKARA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasara uğrayan hurda araçları satın alıp, şasi numaralarını yurtdışından getirttikleri aynı model araçlarla değiştiren şebekeye yönelik Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Şahısların şasi numarasını değiştirdikleri 35 otomobilden 35 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören otomobillerin trafikte aktif olarak kullanıldıklarını belirledi. Konuyla ilgili çalışma başlatan oto hırsızlık polisleri, söz konusu araçların şasi numaralarının Bulgaristan sınır kapısından giriş yaptığı belirlenen aynı model otomobillerle değiştirildiğini tespit etti. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul ve Eskişehir illerinde icra ettikleri eş zamanlı operasyonla 19 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramalarda 659 adet 9×19 mm fişek, araçlarla ile ilgili vekaletname belgeleri ve 11 adet karşılıksız sahte plaka ele geçirildi. El konulan ve şasi numaraları değiştirildiği tespit edilen 35 otomobil ise Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında sergilendi.
35 milyon lira gelir elde etmişler
Zanlıların başka kişiler üzerinden satın aldıkları hurda otomobillerin şasi numarasını yurtdışındaki yabancı kimlikli ortakları aracılığıyla getirttikleri aynı model arabalarla değiştirdikleri belirlendi. Bu işlemin ardından otomobilleri yurt genelinde galeri ve internet ilanları üzerinden satışa çıkartan şahısların toplam 35 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Otomobillerin girişlerinin yasal olduğu, fakat çıkış işlemlerinin olmadığı aktarıldı.
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