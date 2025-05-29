Devre Mülk Dolandırıcılığına Operasyon

Devre mülk sahibi vatandaşları arayarak "devre mülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız" vaadi ile 6 milyon TL'lik vurgun yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2024 ve 2025 yılı içerisinde devre mülk sahibi vatandaşları arayarak "devre mülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız" vaadi ile ofislerine davet edip mağdurlardan masraf ve sigorta adı altında paralar alıp 9 vatandaşı 6 milyon TL dolandırdığı tespit edilen bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. Teknik Takip Büro, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile liderliğini B.E. isimli şüphelinin yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 20 şüpheli tespit edildi. Soruşturma devam ederken 9 şüpheli yakalanarak tutuklandı. İzmir merkezli İstanbul, Kayseri, Ankara, Muğla ve Kahramanmaraş illerinde 26 Mayıs günü yapılan operasyonla 11 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde toplam 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR