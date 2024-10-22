Diddy'ye Tecavüz Davası: 7 Yeni İddia - Son Dakika
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Diddy'ye Tecavüz Davası: 7 Yeni İddia

Diddy\'ye Tecavüz Davası: 7 Yeni İddia

Sean Combs, 13 yaşındaki bir kıza tecavüz de dahil 7 yeni dava ile karşı karşıya kaldı.

22.10.2024 17:50
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ABD'de "Diddy" lakaplı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında aralarında 13 yaşında bir kıza tecavüz de dahil olmak üzere 7 yeni dava açıldı.

ABD'de 16 Eylül'de gözaltına alınan "Diddy" lakaplı ünlü rapçi Sean Combs hakkında daha önce 100'den fazla kişiye cinsel saldırı ve istismarda bulunduğu gerekçesiyle açılan davalara yenileri eklendi. Diddy hakkında aralarında 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz de dahil olmak üzere 7 yeni dava açıldı. İddiaya göre 200 yılında 13 yaşında olan mağdur, ödül törenine girmek istediği sırada bir şoförün kendisine "Combs'un genç kızlardan hoşlandığını" söyledi. Mağdur ödül törenine giriş izni verilmediğini, ancak kendisine bir parti davetiyesi verildiğini ve burada kendisine uyuşturuculu bir içecek verildiğini ve bir odada Diddy ile 2 ünlünün tecavüzüne uğradığını iddia etti. Diğer bir davada ise 17 yaşındaki bir genç, New York'ta müzik sektörüne girmeyi hedeflediği için bir otelde düzenlenen partiye katıldığını, Diddy'nin kendisini bir yıldız yapabileceğine dair güvence verdiğini, ancak uyuşturucu içerikli alkol aldıktan sonra cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Başka bir davada ise mağdur, Los Angeles'ta düzenlenen özel bir ödül töreni sonrası düzenlenen partide aralarında Diddy ve bir ünlünün bulunduğu birkaç kişi tarafından uyuşturulduğunu ve defalarca cinsel saldırıya uğradığını belirtti. Diğer bir davada New Yorklu bir adam, Diddy'nin kendisine Harlem'deki bir müzik stüdyosunda düzenlenen partide saldırdığı sırada 21 yaşında olduğunu ve alkol aldıktan sonra Diddy'nin cinsel saldırısına uğradığını ifade etti.

3'ü kadın, 4'ü erkek toplam 7 kişi, Diddy tarafından partilerde cinsel saldırıya uğradıklarını iddia ediyor.

Geçtiğimiz hafta Diddy hakkında kadınlara tecavüz ettiği, erkeklere cinsel saldırı ve 16 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 6 yeni dava açılmıştı.

Eylül ayında gözaltına alınmıştı

Ünlü rapçi, "rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla, 16 Eylül'den bu yana New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. Diddy, sektördeki nüfuzunu kullanarak genellikle evinde düzenlediği ve kayıt altına aldığı "freak offs" adı verilen ünlü partilerinde erkek ve kadınları cinsel ilişkiye girmeye zorlamakla suçlanıyor. Ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve çok sayıda kayda ulaşılmıştı. Daha önce kefaletle serbest kalma talebi reddedilen Diddy, hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Ünlü rapçi hakkındaki davalar 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diddy'ye Tecavüz Davası: 7 Yeni İddia - Son Dakika

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