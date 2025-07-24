Didim'de Kavgayı Ayıran Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Didim'de Kavgayı Ayıran Genç Ağır Yaralandı

Didim\'de Kavgayı Ayıran Genç Ağır Yaralandı
24.07.2025 17:12
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Aydın Didim'de kavga ayırmak isteyen genç, saldırganlar tarafından ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmak isteyen genç, başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Hayati tehlikesi sebebiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz genç, yoğun bakımda 1 haftadır yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde Poyraz Basnak (21) ve arkadaşı O.A. (17), sahilde oturdukları sırada P.G., O.A.'ya 'kız arkadaşına baktığı' iddiasıyla çıkıştı. Çıkan tartışma Poyraz Basnak'ın araya girmesiyle büyümeden sona ererken, taraflar olay yerinden ayrıldı. İddiaya göre P.G., daha sonra arkadaşı A.G. (18) ile birlikte otomobille Poyraz Basnak ve O.A.'yı takip etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat sonra iki arkadaş, Poyraz Basnak ve O.A.'nın bulunduğu site bahçesine gelerek, yanlarındaki cisimlerle saldırdı. Poyraz Basnak'ı ve arkadaşı O.A.'yı öldüresiye darp eden saldırganlar, olayın ardından geldikleri araçla hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Poyraz Basnak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Didim Devlet Hastanesi'ne, ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan genç, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Talihsiz genç, 1 haftadır yaşam mücadelesi veriyor.

Tatil için yurtdışından geldiklerini belirten anne Güldem Basnak, "Geçen hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 01.00 ile 01.30 arasında oğlum çok talihsiz bir olay yaşadı. Olaydan yaklaşık 2 saat önce orada küçük bir tartışma yaşanmış. Oğlumun arkadaşı ve onun bir tanıdığı, bazı yabancı kişilerle tartışmış. Oğlum, kendi yardımseverliği ve sevecenliğiyle araya girerek tarafları ayırmaya çalışmış. Olayın ilk başta yatıştığı düşünülmüş. Ancak meğerse o kişilerden biri olay yerinden ayrılmamış, saklanmış. Daha sonra başka bir arkadaşını da çağırarak olay yerine geri dönmüşler. Arabayla gelerek oğluma ve arkadaşına canice, vahşice saldırmışlar. Bu saldırı sonucunda oğlum ağır yaralandı. Oğlumun arkadaşı ise kulağının arkasından yaralandı. Eğer yara birkaç santim daha aşağıda olsaydı o da aynı durumda olabilirdi. Oğlumu ve arkadaşını hastaneye götürdüler. İlk götürüldükleri hastanede beyin kanaması teşhisi konuldu. Hemen Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Biz de hemen oğlumun peşinden Kuşadası'na gittik. Orada sabaha kadar yanındaydık. Gün boyunca bekledik. Daha sonra da İzmir'e sevk edilmesini istedik" dedi.

Bilinci kapalı

Oğlunu göremediğini, çok özlediğini belirten anne Basnak, "Oğluma dokunamıyorum. Oğlum yoğun bakımda ve şu an bilinci kapalı, uyutuluyor. Ama ben onun güçlü ve dirençli olduğuna inanıyorum. Oğlumun şu an sadece dinlenmeye ihtiyacı var. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşup aramıza dönecek. Şu an önceliğimiz oğlumuz. Oğlum, kendi yardımseverliğiyle bir olayı yatıştırmaya çalışırken canından oldu. Şimdi kendi canıyla mücadele ediyor. Oğlumun şu anki durumu çok kritik. İlk ameliyatının sonucunu bekliyoruz. Belki ikinci, belki üçüncü ameliyat da gerekecek. Biz burada perişan bir şekilde dua ederek, sabrederek bekliyoruz. Biz şu an burada perperişan haldeyiz. Olmaması gereken şeyleri yaşıyoruz. Hayatımız altüst oldu" diye konuştu.

Oğlunu darbedip ağır yaralayan saldırganların yakalanmasını isteyen baba Mustafa Basnak, "Oğlum, ayırmak istediği bir kavgada aldığı darbeler sonucunda ağır şekilde yaralandı. Şu anda komada. Tabii ki adalet arıyoruz. Kaçan kişiler var. Bu kişilerin en kısa zamanda yakalanmasını ve yargılanmasını istiyoruz. Şu anda sağlık durumu kötüye gidiyor. Tedavisi iyi bir şekilde sürdürülüyor, fakat biz mağdur durumdayız. Oğlumdan bir haftadır haber alamıyorum, görüşemiyorum. Şu anda komada yatıyor. Bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ama tek isteğimiz adaletin yerini bulması ve oğlumun en kısa sürede iyileşmesi" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Kavgayı Ayıran Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika

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