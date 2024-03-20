Dilan Polat ve eşi Engin Polat\'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanması devam ediyor. Anadolu Adliyesi'nde Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat başta olmak üzere diğer tüm tutukluların olağan tutukluluk incelemesi yapıldı.
Tutukluların ifadeleri SEGBİS ile alındı. Haklarında yürütülen suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama, yasa dışı bahis ve diğer atılı suçların niteliği gereği her biri için ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi - Son Dakika
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