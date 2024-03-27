Aydın'ın Nazilli ilçesinde lokantada Serap Güçlü (28), yanına gelen ve para isteğini geri çevirdiği dilenci Hayriye K. (31) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sağ bacağından yaralanan Güçlü hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan şüpheli dilenci kadın ise kısa sürede yakalandı. Olay anı lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Saat 17.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'nda bulunan bir lokantada yaşanan olayda yanında çocuğuyla birlikte dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, yemek yiyen Serap Güçlü'nün yanına gelerek para istedi. Güçlü'nün para vermeyi reddetmesi üzerine yaşanan tartışma sırasında Hayriye K., yanında bulunan bıçakla masada oturan Güçlü'yü sağ bacağından yaraladı.
Çevredekilerin araya girmesiyle engellenen Hayriye K., olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Serap Güçlü, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Serap K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı - Son Dakika
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Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-21' operasyonunda, Süleyman Alev'in elebaşılığını yaptığı 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.
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