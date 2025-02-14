Dilenci Yakaladı, 1531 TL Bulundu - Son Dakika
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Dilenci Yakaladı, 1531 TL Bulundu

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Zabıta görünce kaçan dilencinin üzerinden 1531 TL çıktı, 1406 TL ceza kesildi.

14.02.2025 12:06
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Zabıtayı görünce maraton koşucusuna dönüşen dilencinin üzerinden bin 531 lira çıktı, bin 406 lira ceza kesildi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde hasta ve sakat numarası yaparak koltuk değneğiyle dilenen, zabıtayı görünce adeta maraton koşucusuna dönen dilencinin üzerinden bin 531 TL para çıktı. Şahsa bin 406 TL idari para cezası kesildi.

Karasu ilçe merkezinde koltuk değneğiyle sakat numarası yaparak insanların duygularını istismar eden dilenci zabıtadan kaçamadı. Sakat ve hasta rolü yaparak dilenen şahıs, zabıta ekiplerini görünce bir anda adeta maraton koşucusuna döndü. Yürümekte zorluk çeken şahsın, elindeki değnek ile birlikte hızla koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ekipler, peşine düştükleri dilenciyi bir süre sonra yakaladı. Üzerinden bin 531 TL para çıktığı öğrenilen dilenciye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde bin 406 TL idari para cezası kesildi. Şahsın, ne kadar süre dilenerek bu parayı topladığı ise öğrenilemedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dilenci Yakaladı, 1531 TL Bulundu - Son Dakika

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