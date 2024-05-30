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Dilencinin üzerinden çıkan paralar şaşırttı

-Dilencinin üzerinde 10 bin 765 TL çıktı

DÜZCE - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, il dışından gelerek cadde ve sokaklarını mesken tutup dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan 10 bin 765 TL'ye el koyarken, dilenci ise dışına çıkartıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapanlarla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede şehir merkezinin belirli noktalarında devriye ve kontrol faaliyetlerini sürdüren ekipler, Çoban ışıklar mevkiinde bir adamın yoldan geçen yayalar ve ışıklarda duran araçlardan para istediğini tespit etti. Bir süre dilenciyi takip eden ekipler daha sonra harekete geçerek dilenciyi yakaladı. Dilenen şahıs, daha sonra Zabıta Karakoluna götürülerek üzerinden çıkan 10 bin 765 TL'ye tutanak tutularak el konuldu. Şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygulayan ekipler, il dışından geldiği tespit edilen dilencinin otogar götürülerek il dışına çıkartılmasını sağladı.