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Dilovası'nda tır dorsesinde mülteciler bulundu - Son Dakika
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Dilovası'nda tır dorsesinde mülteciler bulundu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir tırın dorsesindeki kutunun içinden 2 mülteci çıktı. Mültecilerin kaçak yolla İtalya yerine yanlışlıkla Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dilovası\'nda tır dorsesinde mülteciler bulundu
14.12.2023 - 12:19,
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın dorsesindeki kutunun içinden 2 mülteci çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bir tırın dorsesindeki kutuları boşaltan çalışanlar gelen sesler üzerine endişelendi. Çalışanların yapmış olduğu kontrollerde kutunun içinde insan olduğu anlaşıldı. Kutunun açılmasıyla 2 mülteci dışarıya çıktı. Mültecilerin kaçak yolla İtalya yerine yanlışlıkla Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Dilovası, Kocaeli, İtalya, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dilovası'nda tır dorsesinde mülteciler bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilovası'nda tır dorsesinde mülteciler bulundu - Son Dakika
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