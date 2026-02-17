Diyarbakır'da 20 Adrese Fuhuş Operasyonu - Son Dakika
Diyarbakır'da 20 Adrese Fuhuş Operasyonu

17.02.2026 08:21
Diyarbakır merkezli operasyonda 12 kişi tutuklandı, 5 masaj salonu fuhuşa kapalı bulundu.

Diyarbakır merkezli Samsun ve İstanbul'da 20 adrese eş zamanlı düzenlenen 'kadraj' operasyonunda çökertilen fuhuş ağında 12 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde şüphelilerin görünüşte "masaj salonu" olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde fuhuşa yer ve imkan sağladıkları, reklam organizatörleri aracılığıyla müşteri temin ederek organize şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Bu kapsamda 5 masaj salonu ve 18 şüpheliye yönelik çalışma yürütüldü.

Şüpheli şahısların Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre işlem hacimlerinin yaklaşık 68 milyon TL olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli olmak üzere Samsun ve İstanbul illerini de kapsayan, toplam 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 18 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli işlemler sonucunda 4 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı, 2 şüpheli hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri kararı verilirken 12 şüpheli ise tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

08:10
