Diyarbakır'da Bayram Güvenliği Artırıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Bayram Güvenliği Artırıldı

Diyarbakır\'da Bayram Güvenliği Artırıldı

Diyarbakır'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 8 bin güvenlik personeli görev yapacak.

28.03.2025 13:27
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Diyarbakır'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 8 bine yakın kolluk kuvveti personeli sahada görev yapacak. Hava ve karada birçok noktada denetimler gerçekleştirilecek.

Vali Murat Zorluoğlu, basın mensuplarına 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde alınan tedbirleri açıkladı. Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve esenlik içinde geçirmesini temin etmek adına İçişleri Bakanlığı'nın talimat ve genelgeleri doğrultusunda güvenlik, ulaşım- trafik, sağlık, enerji, altyapı ve iletişim başta olmak üzere vatandaşların günlük yaşamlarına ilişkin tüm alanlarda bayram süresince alınan tedbirlere değinen Zorluoğlu, 29 Mart Cumartesi gününden başlayarak Ramazan Bayramı boyunca asayiş ve güvenlik alanında İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 4 bin 966 polis, 188 motorize ve 30 şahin-yunus motosikletli ekip, 2 helikopter ve 10 dedektör köpeğin görev yapacağını söyledi. Vatandaşların yoğunlukla bulunacağı alışveriş merkezleri, semt pazarları, otogar, havalimanı, camiler, mezarlıklar ve turistik noktalar başta olmak üzere 68 noktada kontroller gerçekleştirileceğini belirten Zorloğlu, "Yaya devriye ekiplerimiz de yoğunluk gözetilen yerlerde görev alacaklardır. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 334 jandarma iç güvenlik timi, 16 JASAT unsuru, 7 TEM unsuru, 12 KOM unsuru, 17 istihbarat unsuru, 24 komando timi/unsuru, 16 köpek unsuru olmak üzere toplam 491 unsur ve 3 bin 87 jandarma personeli, 120 zırhlı, 382 devriye müdahale aracı olmak üzere toplam 502 araç bu çalışmalarda görev yapacak. 14'ü sabit, 27'si geçici olmak üzere toplam 41 yol kontrol noktası ve 192 uygulama noktası olmak üzere toplam 233 noktada kontroller yapılacak" dedi.

Vali Zorluoğlu, trafik ve ulaşımda İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 605 trafik polisi, 46 motorize trafik polisi, 17 motosikletli ekip, 8 İHA- SİHA'nın (dron) ulaşım ve trafik güvenliği için görev yapacağını ifade ederek, "İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 65 trafik timi, 17 hava aracı (dron) görev yapacak. Sağlık hizmetlerinde hastanelerimizde 73 uzman, 70 pratisyen ve 135 icapçı hekim; 768 sağlık personeli ve 571 yardımcı personel olmak üzere toplam bin 651 sağlık personeli görevi başında olacak. Evde sağlık birimlerinde 15'i hekim olmak üzere toplam 60 personel,11 ekiple hizmet verecektir. Acil sağlık hizmetlerinin yürütümünde 72 acil sağlık istasyonumuzda 78 ambulans ve 216 personel ile hizmet verilecek. Bayram ve 9 günlük tatil boyunca acil servis, ameliyathane, doğumhane, yoğun bakim, hemodiyaliz, evde sağlık, laboratuvar ve görüntüleme birimlerimiz de 7/24 esaslı sağlık hizmeti sunmaya devam edecektir. Gerekli tüm denetimler, yetkili ve görevli kuruluşlarca bayram süresince de devam edecek. Alınan tedbirler kapsamında bayramın coşkusunun şehrimizde en üst seviyede yaşanmasını temenni ediyor; bu duygu ve düşünceyle başta Diyarbakırlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Toplantı, Vali Zorloğlu'nun basın mensuplarıyla tek tek bayramlaşması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Bayram Güvenliği Artırıldı - Son Dakika

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