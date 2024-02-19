Camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekmişti: Diyarbakır Valiliği\'nden açıklama

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Diyarbakır Fatih Camii'nde oyun oynayan çocuklara 70 yaşındaki bir adam bıçak çekti. Çocuklar, yaşadıkları olay karşısında neye uğradığını şaşırarak kaçışmaya başladı. Yaşanan o korku dolu anlar caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Diyarbakır Valiliği, şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

"SESSİZ OLUN" UYARISINA UYMAYAN ÇOCUKLARA BIÇAK ÇEKTİ

Olay, 13 Şubat'ta Bağlar ilçesinde bulunan Fatih Camii'nde meydana geldi. Bir grup çocuk, cami içerisinde oyun oynamaya başladı. Bu sırada içeriye giren 70 yaşındaki S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı ve dışarı çıktı.

Yaşlı adam, bir süre sonra ikazına uymayan çocuklara sinirlenerek tekrar caminin içine geldi ve çıkardığı bıçağı çocuklara doğru savurmaya başladı. Korkudan panikleyen çocuklar dışarıya kaçmak istese de yaşlı adamın elindeki bıçak nedeniyle köşeye sıkıştı. Daha sonra ise kaçışarak uzaklaştılar.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.S.yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelinin işlemleri sürerken; Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan olaydan geriye güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.