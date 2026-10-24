Diyarbakır'da kaza sonrası tartışma kavgaya dönüştü, taraflar caddeyi ringe çevirdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaza sonrası tartışma kavgaya dönüştü, taraflar caddeyi ringe çevirdi

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün Diclekent Bulvarı'nda minibüs ile otomobil kazaya karıştı; kaza sonrası tarafların tartışması kavgaya dönüştü. Caddeyi ringe çeviren taraflar vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı, kaza tutanağının alınmasıyla olay yerinden ayrıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kaza sonrası taraflar birbirine girerek caddeyi ringe çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Diclekent Bulvarı'nda şehir içi minibüs ile otomobil kazaya karıştı. Kaza sonrası tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Caddeyi ringe çeviren taraflar, vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Taraflar, kaza tutanağının alınmasıyla olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA
DiyarbakırKayapınar3. SayfaGüncelKazaSon Dakika

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