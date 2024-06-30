Diyarbakır\'da Kıraathanede Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kıraathane önünde oturan şahıs, husumetlisinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde iddiaya göre S.K., sokaktaki bir kıraathane önünde otururken husumetlisi olduğu öğrenilen F.F. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralan S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR