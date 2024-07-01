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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehit ettiği 2'si çocuk 10 kişi anıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 32 yıl önce, PKK'lı teröristlerce camide ibadet edenlerin dışarı çıkarılarak silahla tarandığı katliamda hayatını kaybeden 2'si çocuk 10 kişi anıldı.

Silvan ilçesinde asker kıyafeti giyen PKK'lı teröristlerin 32 yıl önce aralarında cami imamın da bulunduğu 2'si çocuk 10 kişiyi öldürdüğü Yolaç (Susa) köyü katliamı, Susa Mazlumları ve Mağdurları Anma, Anlama, Yaşatma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (Susa-Der) köyde dün düzenlediği etkinlikle anıldı.

Mezarlıktaki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa katılanlar saldırıda hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti.

Katliamı ziyaretçilere anlatan Adnan Balyen, Silvan'ın 162 köyü olduğunu ve Susa'nın seçilmesinin bir nedeni olduğunu söyledi. Sebebinin İslami davanın her eve girdiğini belirten Balyen, onlarca gencin bu küçücük camide Kur'an dersi almaya başladığını dile getirdi.

"Silvan'ın birçok köyünde, mezrasında, merkezde, hatta Kandil'e kadar, Silvan'ın Susa köyünde İslami dava büyüyor, gençler İslami dava ile tanışıyorlar, gençler camiye gidip Kur'an dersi alıyorlar" diyen Balyen, sözlerine şöyle deva etti:

"8 yaşından 70 yaşına kadar Susa'da herkes İslami davayla tanışmıştı. İşte bundan dolayı PKK, Kandil karar verdi bunun önünü almamız gerekir, bunları bir şekilde öldürmemiz gerekir. İslam tarihinde, insanlık tarihinde normalde kimse ibadethanelerde öldürülmez, kimse camilerde öldürülmez. Fakat bu dinsiz örgüt, bunu göze alarak, bu sorumluluğu göze alarak, buna katlanarak bu Müslümanları camide katletti. Müslüman ülkelerde Müslümanlar camide katledilmez. Bir İsrail yapar, birde PKK yapmıştır."

Dünya tarihinde benzeri az görülen bir katliam olduğunu kaydeden Balyen, "Demek ki Kur'an için cami için bedel gerekiyordu. Bu gençlerimiz Susa'daki şehitlerimiz bir bedel vermeleri gerekirdi. Onlarca genç burada Kur'an dersi almaya başladılar. Şehit Abülhaluk yeni atanmıştı, 26 yaşındaydı buraya görevlendirildi. Oda Kur'an dersi veriyordu. Bu caminin etrafını sarıp bu şehitleri şehit etmek istediler. 10 şehidim 5 gazimiz caminin içerisinde cami imamı ile beraber burada namaz kılarken caminin etrafını sarıyorlar. Bir şehidimi caminin etrafını askerler sarmış diyor şehit Hüseyin'e. Şehit Hüseyin diyor ki; "askerse bir şey olmaz biz burada Kur'an dersi alıyoruz, namaz kılıyoruz. Geliyorlarsa gelsinler' diyor, karışmayın. O Asker kıyafetli teröristler içeri giriyorlar. Şehit Hüseyin, 'bunlar asker değil' diyor. Bunların ayaklarında mekap ayakkabı var, ayakkabı ile camiye giriyorlar bunlara teslim olmayın. Hepsi ağır silahlı olarak camide olan 15 tane masum, 12 yaşlardan 60 yaşına kadar insanların namaz kıldığı esnada, tesbihat yaptığı esnada camiyi basıyorlar. Köylülere diyorlar kimse bunları hastaneye götürmesin. Bir tane yarı şoför şeklinde arabayla yaralıları o şekilde Silvan'a, hastaneye yetiştiriyor. 10 şehidimiz burada şehit oluyor. 5 tanesi de gazi oluyor. 4 gazimiz halen hayatta bir tanesi de vefat etti. Bu şekilde PKK dünya tarihinde, insanlık tarihinde yaptığı en vahşi katliamdır. Susa katliamı şehitlerin katliamı bu camide bu avluda gerçekleşmiştir" ifadelerinde bulundu.

Program yapılan dua ile son buldu.