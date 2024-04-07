Diyarbakır'da tuvalet ihtiyacını gideren şahsın tehlikeli anları - Son Dakika
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Diyarbakır'da tuvalet ihtiyacını gideren şahsın tehlikeli anları

Diyarbakır\'da tuvalet ihtiyacını gideren şahsın tehlikeli anları

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Ninova Park AVM önünde tuvalet ihtiyacını gidermek için yola giren bir şahsın tehlikeli anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Şahsın çıplak bir şekilde refüjde tuvaletini giderip alandan uzaklaştığı belirtildi.

07.04.2024 17:50  Güncelleme: 17:51
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Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde Ninova Park AVM önündeki yolun ortasında tuvalet ihtiyacını gören şahsın canını hiçe saydığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi Şanlıurfa yolu üzerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir adam, Ninova Park AVM önünde akan trafikte yola girdi. Refüjün yanında tuvalet ihtiyacını görüp çıplak gezen şahsın daha sonra alandan uzaklaştığı öğrenildi.

Şahsın o halleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da tuvalet ihtiyacını gideren şahsın tehlikeli anları - Son Dakika

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