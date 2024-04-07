Diyarbakır\'da tuvalet ihtiyacını gideren şahsın tehlikeli anları

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Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde Ninova Park AVM önündeki yolun ortasında tuvalet ihtiyacını gören şahsın canını hiçe saydığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi Şanlıurfa yolu üzerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir adam, Ninova Park AVM önünde akan trafikte yola girdi. Refüjün yanında tuvalet ihtiyacını görüp çıplak gezen şahsın daha sonra alandan uzaklaştığı öğrenildi.

Şahsın o halleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. - DİYARBAKIR