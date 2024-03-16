Diyarbakır merkezli 5 ilde telefon dolandırıcılarına 'Jetlag' operasyonu: 18 gözaltı
Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar "Hakkınızda terör örgütü soruşturması" var diyerek vatandaşı dolandırdı
DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen 'jetlag' operasyonunda, kendini polis ya da savcı olarak tanıtan ve "Hakkınızda terör örgütü soruşturması var" diyerek vatandaşı dolandıran 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp "Hakkınızda terör örgütü soruşturması var" diyerek paralarını alan, dolandıran şebekeye Diyarbakır merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.
Çağrı merkezi gibi sistem kurdular
Polis, dolandırıcı şebekesinin mağdurları arayarak, "operasyon yapılacak", "paralarınızın seri nosu alınacak", "hesabınızı FETÖ ele geçirdi", "adınıza hesaplar açıldı", "örgüt, adınıza kimlik çıkarttı" türünden yöntemlerle ikna ettiğini belirledi. Şebekenin sürekli hat değiştirdiğini öğrenen polis, şüphelileri 2 aylık teknik takip ederek 'jetlag' adı verilen operasyon düzenledi. Aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.
Operasyonda Diyarbakır'da 6, İstanbul'da 4, Mersin'de 3, Şanlıurfa'da 3, Ankara'da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.
Jetlag kurye
Öte yandan polis, mağdurları kandırarak para vermeye ikna eden şüphelilerin parayı 'eldenci' diye tabir edilen kuryeye aldırdığını, Şanlıurfa'dan Ankara'ya, sonra İstanbul'a uçakla giderek mağdurdan parayı aldığını tespit etti. Aktarma yaparak şüphe çekmemeye çalışması ise polisin dikkatinden kaçmadı.
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