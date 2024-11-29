İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, durduğu bir şahsın üzerinden 3 Milyon TL'lik döviz ile ziynet eşyası çıkması üzerine harekete geçti ve vatandaşın dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, devriye sırasında şüpheli gördükleri bir vatandaşı durdu. Yapılan aramalarda şahsın üzerinden 3 Milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası çıktığı ifade edildi. Bu durum üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında şüpheli kişinin İzmir ve Aydın ilinde kendisini polis olarak tanıtarak mağdurların ziynet eşyalarını ve paralarını aldığı ortaya çıktı. Daha sonra gözaltına alınan B.C.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Dolandırıcı Motosikletli Polisle Yakalandı - Son Dakika
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