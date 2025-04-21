Dolandırıcılara Operasyon: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli 3 ilde, Almanya'da kendini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan ve elde ettikleri 2 milyon 850 bin euroyu Türkiye'deki banka hesaplarına yatıran 'Hells Angels' bağlantılı 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya'da kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtan kişilerin Alman vatandaşlarından haksız menfaatle temin ettikleri 2 milyon 850 bin euronun bir kısmının Türkiye'de bulunan şüphelilere gönderildiği belirlenmiş, İstanbul, İzmir ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B ve A.E.A isimli 10 şüpheli "suç örgütü kurmak ve yönetmek" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yakalanarak gözaltına alınmıştı. 46 Alman vatandaşı toplam 122 milyon lira dolandırıldığı tespit edilmişti. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, çok miktarda para ve bilgisayarlar ele geçirilmiş, Gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan A.E.A.'nın 9 Ocak 2014'de Berlin'de öldürülen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıkmış, Almanya'nın organize suç örgütü 'Hells Angels' üyelerinden biri olduğu öğrenilen A.E.A.'nın Almanya'da görülen bu cinayet davasında kesinleşmiş 'müebbet hapis cezası' aldığı belirlenmişti.

10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyon kapsamında yakalanan 10 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL