Düğün konvoyunda korkunç kaza! Gelin hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Düğün konvoyunda korkunç kaza! Gelin hastaneye kaldırıldı

24.08.2025 22:51
Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında aralarında gelinin de olduğu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Gelin, düğün salonuna gitmek yerine hastaneye kaldırıldı.

Samsun- Sinop karayolunda edinilen bilgilere göre, Sinop istikametine seyir halinde olan İbrahim Balkal idaresindeki otomobil, aynı istikamete giden Emre Mert yönetimindeki gelin arabasının sağından geçmek istedi.

GELİN ARABASINA ÇARPTI

Ancak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil gelin arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin arabası refüjdeki bariyerlere çarparak, karşı şeride geçti.

GELİN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya neden olan araç ise yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Kazada gelin Selin Cingöz (25) ve aynı araçta bulunan Nisanur Özçelik (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

22:05
Balıkesir’de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
15:40
Milyonlarca memura güzel haber Ödenekler artırıldı
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
