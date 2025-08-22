Trabzon\'da düğün merasiminde ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Çaykara ilçesinde düzenlenen bir düğün merasiminde, gelin alma sırasında evin bahçesine doğru rastgele açılan ateş, faciaya neden oldu. Seken kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gelinin akrabası olduğu öğrenilen polis memuru ile akrabası gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde bir evde yapılan düğün merasiminde, gelin alma sırasında 2 kişi tarafından havaya ateş açıldı.

2 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Seken kurşunların isabet ettiği F.H. (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) yaralandı. Ağır yaralanan F.H., kaldırıldığı Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavileri sürüyor. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

DÜĞÜN EVİ YAS EVİ OLDU

Olayın yaşandığı ev ile süslenen gelin arabası görüntülendi. Düğün arabasının üzerinde bulunan 'anamın ilk gelini babamın ilk kızı' ve 'abim damat oluyor sıra bana geliyor' yazılı cümleler ise dikkat çekti. Düğün yerinde yaşanan acı olayın ardından gelin evi ve mahallede derin bir sessizlik hakim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.