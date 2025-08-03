Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen A.O.'nun, öğle saatlerinde düzenlenen bir düğünün sahipleri ile misafirlerine hakaret etmesi üzerine çıkan arbede, kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak üzere olaya müdahale eden polislere de tehdit ve hakaretlerde bulunarak direnen A.O., gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Şüpheli yumruk, tekme ve kafa atarak ekip aracının camını kırdı. Şüpheli başka bir ekip aracına bindirilerek hastaneye götürüldü.
Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen A.O. hakkında, 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından adli işlem başlatılırken, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan yaşananlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Düğünde kavga çıkarıp, ihbara gelen polis aracına zarar verdi; olay kamerada - Son Dakika
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