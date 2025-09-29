Alkol tartışması düğünü karıştırdı! Gelin ve damat yerde sürüklendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yapılan bir düğün, alkol nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle karıştı. Edinilen bilgiye göre, damat tarafının alkol alması üzerine gelinin ağabeyi tepki gösterdi.
İki taraf arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedede gelin ile damadın da yerde sürüklendiği iddia edildi.
Olay, polisin ve davetlilerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Kavgada gelinin ağabeyinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
