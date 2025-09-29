Alkol tartışması düğünü karıştırdı! Gelin ve damat yerde sürüklendi - Son Dakika
Alkol tartışması düğünü karıştırdı! Gelin ve damat yerde sürüklendi

29.09.2025 11:21
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir düğün töreninde alkol nedeniyle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda sandalyeler havada uçuştu, gelin ve damat arada kalarak yerde sürüklendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yapılan bir düğün, alkol nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle karıştı. Edinilen bilgiye göre, damat tarafının alkol alması üzerine gelinin ağabeyi tepki gösterdi.

TARTIŞMA BÜYÜYÜP KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki taraf arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedede gelin ile damadın da yerde sürüklendiği iddia edildi.

POLİS VE DAVETLİLER MÜDAHALE ETTİ

Olay, polisin ve davetlilerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Kavgada gelinin ağabeyinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

