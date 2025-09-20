Düğünde halay başı olmak isteyen şahıs solisti boğazladı - Son Dakika
Düğünde halay başı olmak isteyen şahıs solisti boğazladı

20.09.2025 10:59
Hatay'da bir düğünde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Alkollü bir şahıs "Karşıma geçip şarkı söyleyeceksin. Ben ve akrabalarım halay çekeceğiz. Yoksa burayı taratırım" dediği solisti boğazladı. İfadesi alınan saldırgan serbest bırakılırken mağdur solist, "Direkt boğazımı tuttu, on parmağı birden boğazımdaydı. Birinin iki kadeh içip 'Hatırlamıyorum' demesiyle ben bedel ödemek zorunda değilim" dedi.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesinde bir düğünde dehşet yaşandı. Düğüne katılan davetliler arasında halay başı mendili tartışması yaşandı. Alkollü şahıs daha sonra kadın solistin boğazına yapıştı.

"KARŞIMDA ŞARKI SÖYLEYECEKSİN, BİZ DE HALAY ÇEKECEĞİZ"

Esin Solist olarak tanınan sanatçı, alkollü şahsın yaklaşık 45 dakika önce de başka biriyle tartıştığını belirterek, şüphelinin kendisine önce, "Karşıma geçip şarkı söyleyeceksin. Ben ve akrabalarım halay çekeceğiz. Yoksa burayı taratırım" dediğini söyledi. Solist, şüpheli şahsın daha sonra kendisine saldırıp boğazına sarıldığını ifade etti.

SERBEST BIRAKILDI

Solist'in şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"ON PARMAĞI BİRDEN BOĞAZIMDAYDI"

Esin Solist, yaşadığı dehşet anlarını şu ifadelerle anlattı: "Şahıs yaklaşık iki metre boyundaydı. Direkt boğazımı tuttu, on parmağı birden boğazımdaydı. Vatandaşlar araya girdi ama bırakmadı, 3-4 dakika boyunca boğuşma yaşandı. O esnada inci ve altın kolyem koptu, olaydan sonra bulunamadı. Saldırı anında 'Herhalde buraya kadarmış' diye düşündüm. Gündüzleri bir ofiste çalışıyorum, akşamları ise düğün ve mekanlarda şarkı söylüyorum.

"KİMSEYE MUHTAÇ OLMAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

İki çocuğum var, kimseye muhtaç olmamak için çalışıyorum. Birinin iki kadeh içip 'Hatırlamıyorum' demesiyle ben bedel ödemek zorunda değilim. Susmayacağım, tüm çalışan annelerin sesi olmak istiyorum. Devletimize güveniyorum, şikayetimi yaptım. Ne işimden vazgeçeceğim ne de korkacağım. Yarın yine aynı yerde sahneye çıkacağım" dedi.

