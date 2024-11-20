Düzce'de 2024'te 22 Kişi Hayatını Kaybetti

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Bin 215 kazada 22 kişi hayatını kaybetti, bin 930 kişi yaralandı

DÜZCE - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Düzce'de 2024 yılı içerisinde bin 215 trafik kazasında 22 kişinin hayatını kaybettiği bin 930 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarında olan D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Düzce'de 2024 yılı Ekim ayında 148 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası, 124 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 213 kişi ise yaralandı.

2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ise toplam bin 215 yaralamalı ve ölümlü, bin 86 maddi hasarlı kaza meydana gelirken kazalarda 22 kişi hayatını kaybederken bin 930 kişi ise yaralandı.