15 katlı binanın çatısına çıkan gençler ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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15 katlı binanın çatısına çıkan gençler ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı

15 katlı binanın çatısına çıkan gençler ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı

Düzce'de 15 katlı binanın çatı katında intihar için çıktığı düşünülen kişiler ekipleri harekete geçirdi. Çatıdaki gençlerin iftar için mangal yaktığı anlaşılınca, ekipler normale döndü.

25.03.2025 20:36
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Düzce'de merkez ilçeye bağlı Orhangazi Mahallesi'nde yer alan 15 katlı bir binanın çatı katına çıkan 3 genç, iftar hazırlıkları yapmaya başladı.

15 katlı binanın çatısına çıkan gençler ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı

İNTİHAR İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bu esnada çatıdaki gençlerin intihar edebileceğini düşünen kişiler 112 Acil Çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. Bölgeye kısa süre içerisinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina çevresinde önlemler alırken, itfaiye ekipleri de binanın zemin bölümünde hava yastığı çalışması yaptı.

15 katlı binanın çatısına çıkan gençler ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı

TERAS KATA ÇIKAN EKİPLER MANGAL İLE KARŞILAŞTI

Teras kata çıkan ekipler bölgede iftar için bir araya gelen gençlerin mangal yaktığını fark etti. Gerçeğin bambaşka çıktığı olay sonrası ekipler normale döndü.

15 katlı binanın çatısına çıkan gençler ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 katlı binanın çatısına çıkan gençler ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 katlı binanın çatısına çıkan gençler ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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