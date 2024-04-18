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Edirne'de asayiş uygulaması

EDİRNE - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri şehrin dört bir yanı başta olmak üzere kenttin kalabalık noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, durdurulan araçlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması yapıldı. Şüpheli görülen sürücü ve yolculara üst araması yapan ekipler, bazı araçların bagajlarında da arama yaptı. Alkolü olarak direksiyon başında yakalanan ve aranması bulunan kişiler hakkında işlem yapıldı.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.