Edirne'de Genç Kız Cinayeti ve Mahkeme İfadesi
Edirne'de Genç Kız Cinayeti ve Mahkeme İfadesi

Edirne\'de Genç Kız Cinayeti ve Mahkeme İfadesi
04.09.2025 14:44
Edirne\'de Genç Kız Cinayeti ve Mahkeme İfadesi
Haber Videosu

15 yaşındaki E.A., 30 bıçak darbesiyle eski sevgilisini öldürdü. Mahkeme süreci devam ediyor.

Edirne'de Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde 5 Nisan'da kan donduran bir olay yaşandı. 15 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren, 15 yaşındaki zanlı berber E.A'nın, geçtiğimiz haftalarda Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Gülden Coni'nin katilinin ifadesinde mahkeme salonu buz kesti: 30 saniyede 30 bıçak darbesi

"30 SANİYEDE 30 KEZ BIÇAKLADIM"

Mahkeme başkanı tutuklu yargılanan sanığa 30 bıçak darbesini kaç dakikada gerçekleştirdiğini sordu. Sanık E.A.' da "30 saniye sürdü" cevabını verdi. Mahkeme başkanı tekrar soruyu yenileyerek, "30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?" sorusunu sorunca zanlı, "Gözüm karardı, hatırlamıyorum" diyerek savunma yaptı.

Gülden Coni'nin katilinin ifadesinde mahkeme salonu buz kesti: 30 saniyede 30 bıçak darbesi

"SEN KASAP DA DEĞİL BERBERSİN"

Öldürülen Gülden Coni'nin avukatının sorularının ardından mahkeme başkanı, zanlıya bir soru daha sordu. Başkanın, "Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini sen kasap da değilsin berbersin diyorlar" sorusu üzerine zanlı bir kez daha "Gözüm karardı" diyerek cevap verdi.

Duruşmanın ikinci celsesi önümüzdeki günlerde görülecek.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Genç Kız Cinayeti ve Mahkeme İfadesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Edirne'de Genç Kız Cinayeti ve Mahkeme İfadesi - Son Dakika
