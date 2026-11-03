Edirne'de Meriç Nehri'nde alabora olan bottan 6 yaşlarında iki çocuk kayboldu - Son Dakika
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Edirne'de Meriç Nehri'nde alabora olan bottan 6 yaşlarında iki çocuk kayboldu

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Edirne\'de Meriç Nehri\'nde alabora olan bottan 6 yaşlarında iki çocuk kayboldu
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Edirne\'de Meriç Nehri\'nde alabora olan bottan 6 yaşlarında iki çocuk kayboldu
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Edirne'de Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun arızalanıp alabora olması sonucu 6 yaşlarında iki çocuk Meriç Nehri'nde kayboldu. AFAD ekipleri botlarla nehir yüzeyinde, jandarma ekipleri de kıyı şeridinde çocukları aramaya başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları başlatıldı.

Olay, Edirne'de Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Düzensiz göçmenleri taşıyan botun nehirde arızalanması ve alabora olması sonucu 6 yaşlarında iki çocuk suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri botlarla nehir yüzeyinde tarama çalışması yürütürken, jandarma ekipleri de kıyı şeridinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, iki gün önce de Edirne'in Doyran köyü mevkiinde Meriç Nehri'nde genç bir kadının cansız bedeni bulundu.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta aynı bölgede yaşanan benzer olayda iki çocuğun hayatını kaybetmesi hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Kaynak: İHA
Meriç NehriJandarma3. SayfaEdirneGüncelÇocukAFADNatoSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Meriç Nehri'nde alabora olan bottan 6 yaşlarında iki çocuk kayboldu - Son Dakika
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