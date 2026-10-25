Edirne\'de motoru tutuşan Bulgaristan plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi

Edirne'de park halindeki otomobil, motor kısmından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye gelen sürücü, Bulgaristan plakalı K8971BH plakalı otomobilini sokağa park etti. Bir süre sonra aracın motor kısmından kıvılcımlar çıkmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, otomobilden uzaklaşırken araç kısa sürede alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.