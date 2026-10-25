Edirne\'de motoru tutuşan Bulgaristan plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi

Edirne'de motoru tutuşan Bulgaristan plakalı otomobil kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi'nde park edilen Bulgaristan plakalı otomobilin motor kısmından yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle söndürülen yangında araç büyük çapta hasar görerek kullanılamaz hale geldi.
Edirne'de park halindeki otomobil, motor kısmından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye gelen sürücü, Bulgaristan plakalı K8971BH plakalı otomobilini sokağa park etti. Bir süre sonra aracın motor kısmından kıvılcımlar çıkmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, otomobilden uzaklaşırken araç kısa sürede alev topuna döndü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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