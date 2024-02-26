Trajik olay Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana geldi. 51 yaşındaki emekli doktor Hakan Elatan, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Elatan'ın 76 yaşındaki babası Enver Elatan da yaklaşık 2 saat sonra oğlunun öldüğü hastaneden çıktıktan sonra TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul istikametinden Gelibolu istikametine giden S.E. yönetimindeki tır, Sanayi Kavşağı üst geçidinden geçtikten sonra ana yoldan karşıya geçmek isteyen TIR, Enver Elatan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Elatan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Enver Elatan'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. TIR şoförü S.E. ise gözaltına alındı.
Enver ve Hakan Elatan'ın cenazeleri, Yeni Cami'de İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Acılı baba, oğlunun vefat haberinden 2 saat sonra can verdi - Son Dakika
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