Acılı baba, oğlunun vefat haberinden 2 saat sonra can verdi - Son Dakika
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Acılı baba, oğlunun vefat haberinden 2 saat sonra can verdi

Keşan ilçesinde emekli doktor Hakan Elatan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan Enver Elatan ise hastaneden çıktıktan sonra TIR kazasında can verdi. Baba ve oğlun cenazeleri beraber defnedildi.

26.02.2024 15:29  Güncelleme: 15:34
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Trajik olay Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana geldi. 51 yaşındaki emekli doktor Hakan Elatan, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Elatan'ın 76 yaşındaki babası Enver Elatan da yaklaşık 2 saat sonra oğlunun öldüğü hastaneden çıktıktan sonra TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aynı gün içinde oğlu kalp krizi, kendisi ise tır kazasında hayatını kaybetti

ACILI BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul istikametinden Gelibolu istikametine giden S.E. yönetimindeki tır, Sanayi Kavşağı üst geçidinden geçtikten sonra ana yoldan karşıya geçmek isteyen TIR, Enver Elatan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Elatan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı gün içinde oğlu kalp krizi, kendisi ise tır kazasında hayatını kaybetti

Enver Elatan'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. TIR şoförü S.E. ise gözaltına alındı.

BABA VE OĞUL BERABER DEFNEDİLDİ

Enver ve Hakan Elatan'ın cenazeleri, Yeni Cami'de İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Aynı gün içinde oğlu kalp krizi, kendisi ise tır kazasında hayatını kaybetti
Acılı baba, oğlunun vefat haberinden 2 saat sonra can verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Acılı baba, oğlunun vefat haberinden 2 saat sonra can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mesut yuksel: Allah rahmet eylesin :-( Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. 0 0 Yanıtla

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