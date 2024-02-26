Acılı baba, oğlunun vefat haberinden 2 saat sonra can verdi

Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya: Beni daha önce FETÖ bu duruma düşürdü, şimdi bu oyunu kim oynuyor bilmiyorum

Uyuşturucu ticareti suçundan 24 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle cezaevinde hükümlü bulunan Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Çetinkaya'nın "Burada bir oyun oynanıyor. Beni daha önce FETÖ bu duruma düşürdü. Şimdi bu oyunu kim oynuyor bilmiyorum. Savunacak bir şeyim yok" dediği öğrenildi.