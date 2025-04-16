Eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı

Bursa'da Yenişehir Havalimanı'ndan saat 09.30 sıralarında, A210 tipi Ultra Light uçakla solo öğrenci uçuşu için havalanan O.A. isimli pilot, Yenişehir ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki tarlaya zorunlu iniş yaptı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

FACİA UCUZ ATLATILDI

Uçağın arka dikmesi kırılırken, ilk belirlemelere göre öğrenci pilot yara almadan kurtuldu. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEKNİK ARIZA İDDİASI

Öte yandan, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan zorunlu inişin teknik arızadan kaynaklandığı iddia edildi.