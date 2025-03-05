Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' ifadesi ortaya çıktı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Savcılığa verdiği ifadede eğitim geçmişini anlattı. İmamoğlu, Kıbrıs'taki üniversite seçimleri ve kayıt süreci hakkında bilgi verdi.

05.03.2025 11:58  Güncelleme: 12:02
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Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada Savcılığa çıkarılan İmamoğlu, yaklaşık 1 saat süren ifade verme işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

"Ailemin yapmış olduğu araştırmayla futbolda profesyonel imza atmamam için beni Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesinde İnşaat Fakültesi'nde okumam için Kıbrıs'a gönderdi"

Öte yandan İmamoğlu'nun Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. İmamoğlu ifadesinde, Trabzon Kanuni Süleyman İlkokulu'nda öğrenimine başladığını, daha sonra çok istediği Trabzon Lisesi'nde okula başladığını söyleyerek, "Daha sonra üniversite sınavında aldığım not olarak KTÜ işletme fakültesine girme arzumu ailem ısrarla kabul etmedi. İnşaat mühendisliği okumamı, işimiz ile ilgili böyle bir okulda okumamın doğru olacağı yönünde taleple karşı karşıya kaldım. Tercihlerimi bu yönde yaptığımdan ötürü puanımın yetmediği, İnşaat Fakültelerine girememiştim. Dün gibi hatırladığım tercihlerimi de İstanbul'daki inşaat fakültesi ve KTÜ İnşaat Fakültesi vardı. Daha sonra ailemin yapmış olduğu araştırmayla futbolda profesyonel imza atmamam için beni Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesinde İnşaat Fakültesi'nde okumam için Kıbrıs'a gönderdi. Rahmetli amcam ile gitmiş olduğum bu seyahatte Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat bölümü ile ilgili kayıt girişimi yapmış olmama rağmen orada ziyaret ederek gördüğüm Girne Amerikan Üniversitesi İşletme bölümünü çok beğendim. Amcamı ikna ettim ve aşağıda anlatacağım şekilde o bölüme kaydımı yaptırdım" dedi.

"Yoğun iş yaşamımdan dolayı 2 ders verdiğim bu bölüme devam edemedim. 2010'lu yıllarda geçmişe dönük af çıktığını öğrendiğim esnada tekrar yüksek lisans programıma devam etme başvurumu yaparak hakkımı elde ettim"

Kıbrıs'ta ki öğrenim hayatına öncelikle Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne İnşaat Mühendisliği bölümüne girmek niyetiyle kayıt olmaya gittiğini belirten İmamoğlu ifadesinin devamında, "Sonrasında Doğu Akdeniz ve Girne Amerikan Üniversiteleri seviye sınavlarına girdim. İnşaat Mühendisliği okumak istememem hasebiyle Girne Amerikan Üniversitesinde İşletme Yönetimi bölümüne 1988 yılında kayıt yaptırdım. Basına yansıyan Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisi bölümüne kayıt yaptırmadım. Bu konuda geçen bilgiler yanlıştır. Benim eğitim yaşamım ile ilgili İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezuniyetim sonrası ilgi duyduğum İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümü, personel yönetimi yüksek lisans bölümü sınavını kazandım. Yoğun iş yaşamımdan dolayı 2 ders verdiğim bu bölüme devam edemedim. 2010'lu yıllarda geçmişe dönük af çıktığını öğrendiğim esnada tekrar yüksek lisans programıma devam etme başvurumu yaparak hakkımı elde ettim. Derslerimi ve tezimi başarı ile vererek insan kaynakları üzerine yüksek lisans programımı da bitirmiş oldum" ifadelerini kullandı.

"Ben de 1990 yılında geçiş ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım"

İmamoğlu ifadesinin devamında, "Özalp Tazan o zamanlarda Girne Amerikan Üniversitesi'nde hatırladığım kadarıyla yöneticiydi. Necmettin Karaduman'ı ise çok saygın, aynı zamanda TBMM başkanlığı yapmış, ailece tanıdığımız Trabzon Milletvekili olduğu için tanırım. Geçiş sürecim ile alakalı 1989 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapanları duymuştum. Ben de 1990 yılında geçiş ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım. Başkaca söylemek istediğim bir husus yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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