Evinde eşiyle birlikte gördüğü kişiyi öldüren başkomiser serbest

06.09.2025 17:54  Güncelleme: 19:31
Elazığ'da bir başkomiser, evinde eşini başka bir şahısla görünce cinnet geçirdi. Şahsı vurarak öldüren başkomiser, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da evinde eşini bir başka şahısla gören ve tabancasıyla şahsı vurarak öldüren başkomiser hakkında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, adli kontrol kararı verildi.

BAŞKOMİSER, EŞİNİN YANINDAKİ ADAMI ÖLDÜRDÜ

Olay, dün Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Başkomiser M.K. öğle vakti evine geldi. İçeri giren M.K., içeride O.Ö. (44) ile karşılaştı. Bunun üzerine çıkan kavga sonucunda, başkomiser belinden çıkardığı silahla defalarca ateş etti. O.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan başkomiser, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • sehmus fatih:
    namuslu adam 170 1 Yanıtla
  • Acelexi72:
    helal olsun hakime , dinimizin çok güzel bir emri ' Zarara rızasıyla ile girene merhamet edilmez ' 159 4 Yanıtla
    Mustafa Akan:
    İle kısmı gereksiz olmuş 0 0
  • fevzi2424:
    adalet tecelli etmiş helal olsun hakime 131 3 Yanıtla
  • Abdullah Bayram:
    karı da suçlu 110 1 Yanıtla
    Murat Ceylan:
    o-nu da s-ke,rek üstesinden gelir Abdullah 18 2
  • Mh459267:
    ÖLDÜRÜLEN SAHSI EVE ALAN KADIN MASUM MU OLUYOR HATALI DEĞİL Mİ 92 2 Yanıtla
