Elazığ\'da izinsiz yürüyüş gerginliği

Elazığ'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen Furkan Hareketi ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı.

Furkan Hareketi lideri Alparslan Kuytul'un cuma günü Elazığ'da gerçekleştireceği program için kentte bulunan vakıf üyeleri izin almadan yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşten haberdar olan zabıta ekipleri meydana gelerek yürüyüşün izinsiz olmasından kaynaklı izin vermeyeceklerini bildirdi. Furkan Hareketi üyeleri ile zabıtalar arasında tartışma yaşandı.

"VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETTİ"

Konuyla ilgili ulaştığımız Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden Haberler.com'a yapılan açıklamada, söz konusu konferansın izinsiz gerçekleştirildiği, afiş ve pankart çalışmalarıyla ilgili ne belediyeden ne de valilikten izin alınmadığı bildirildi. İzinsiz asılan pankartların şehirde görüntü kirliliği yaratacak şekilde park, bahçe, kavşak ve üst geçitlere asıldığı belirtilirken, konuyla ilgili birçok vatandaştan belediyeye şikayet geldiği, Elazığ sakinlerinin durumdan rahatsız oldukları öğrenildi.

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

İzinsiz pankart sökme çalışmasının emniyet ile ortak yapıldığı, belediye ekiplerine zorluk çıkaran ve darp girişiminde bulunan bazı kişilerin, emniyet tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Kudüs meselesi istismar edilerek, izinsiz toplantı yapılmaya çalışıldığı aktarıldı. Pankart sökme çalışmalarının devam edeceği de eklendi.