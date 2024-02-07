Elazığ'da lisede 'kız meselesinden' çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklandı - Son Dakika
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Elazığ'da lisede 'kız meselesinden' çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklandı

Elazığ'da bir lisede, iddiaya göre kız meselesi nedeni ile çıkan kavgada öğrenci yaralandı. Kavga sırasında Ü.O. isimli öğrenci, tartıştığı sınıf arkadaşı Y.C.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırgan öğrenci ise polis tarafından gözaltına alındı.

07.02.2024 12:02
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Elazığ'da lisede 'kız meselesinden' çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir lisede, iddiaya göre kız meselesi nedeni ile çıkan kavgada öğrenci yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre Ü.O. isimli öğrenci, kız meselesi yüzünden tartıştığı sınıf arkadaşı Y.C.'yi yanında getirdiği bıçakla yaraladı. Arkadaşlarının yaralandığını fark eden diğer öğrenciler, durumu önce öğretmenlerine ardından da polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arkadaşını bıçaklayan öğrenci Ü.O. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Elazığ\'da lisede \'kız meselesinden\' çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklandı
Kaynak: İHA

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