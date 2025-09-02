Elazığ\'da Tırın Demiri Otomobile Düşüp 2 Kişi Yaralandı

Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada tonlarca demir yüklü tırın ani fren yapması sonucu taşıdığı malzemeler kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine düştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

TONLARCA DEMİR OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, T.O. yönetimindeki 23 LH 911 plakalı demir yüklü tır, kırmızı ışıkta aniden fren yaptı. Bu sırada kasadaki tonlarca demir, ışıkta bekleyen S.T. idaresindeki 55 AVG 05 plakalı lüks otomobilin üzerine devrildi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN YARIŞTILAR

İlginç kazaya tanık olan vatandaşların, olayın ardından telefonlarıyla fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarışmaları dikkat çekti. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.