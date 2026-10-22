Elazığ Karakoçan'da oyuncak deposundaki yangın söndürüldü, kimse yaralanmadı

Elazığ Karakoçan'da oyuncak deposundaki yangın söndürüldü, kimse yaralanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir oyuncak deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı, depoda maddi hasar oluştu ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir oyuncak deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Karakoçan'da bulunan bir oyuncak deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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