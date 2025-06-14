Elazığlı Gezgin'den İran İle İlgili Endişeler

Elazığlı Türk gezgin Şahinoğlu: "İnsanlar tedirgin, dualarınızı bekliyoruz"

ELAZIĞ - İran ile İsrail gerilimi sonrası Elazığlı gezgin Yiğit Şahinoğlu, bulunduğu İran'ın Zahedan kentinden yaptığı açıklamada Tahran'daki patlamaların halkta büyük korkuya yol açtığını belirtti. Şimdilik bulunduğu bölgenin güvenli olduğunu ve gelişmeleri takip ettiklerini aktaran Şahinoğlu, durumun daha da kötüleşmemesi için dua istedi.

İran ile İsrail arasında son günlerde artan siyasi ve askeri gerilim, bölgeyi tedirgin eden bir boyuta ulaştı. Başkent Tahran'da dün gece meydana gelen şiddetli patlamalar, kent genelinde paniğe neden oldu. Yaşanan gelişmeler üzerine, İran'da bulunan yabancı uyrukluların güvenliği de gündeme geldi. Bu çerçevede, İran'ın güneydoğusunda bulunan Zahedan şehrinde seyahat eden Elazığlı genç gezgin Yiğit Şahinoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak hem kendi durumunu hem de bölgedeki genel havayı aktardı. Şahinoğlu videosunda, "Merhabalar, Elazığlı genç gezgin olarak şu an İran'ın Zahedan şehrindeyim. Bildiğiniz üzere Tahran'da dün gece çok ciddi patlamalar gerçekleşti ve bu durum tüm İran halkında büyük bir korkuya yol açtı. İnsanlar oldukça tedirgin, ne olup biteceğini kestiremiyorlar. Tahran'a uzak bir noktada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım çok daha kötü şeyler yaşanmadan bu durum sona erer. Hepinizin dualarını bekliyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, son gelişmeler ışığında İran'da bulunan vatandaşlara yönelik dikkatli olmaları ve resmi açıklamaları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.